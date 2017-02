Opération policière anti-drogue: un homme se tue en sautant d'un balcon

(Cogeco Nouvelles) - Une opération antidrogue a mal tourné ce matin à Montréal.

Un homme de 25 ans est décédé après avoir sauté d'un balcon du 6e étage en tentant de fuir lorsque les policiers se sont présentés à un appartement de la rue Authion, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a pris en charge le dossier, la police de Montréal procédait à une perquisition planifiée, vers 6h47, avec l'assistance du groupe tactique d'intervention.

Six arrestations ont eu lieu ce matin à Montréal, Laval, l'Île Bizard et Blainville, dans le cadre d'une opération visant le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants, actif dans l'importation et le trafic de cocaïne.

Parmi eux, Andrea Scoppa, 52 ans, chez qui la SQ avait notamment effectué une perquisition à Laval à la mi-janvier. Il est considéré comme une étoile montante de la mafia.