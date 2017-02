On se trompe de gagnant: Une fin des Oscars à la Hollywood!

Le producteur de La La Land, Jordan Horowitz, montre au public que c'est bel et bien Moonlight qui est inscrit sur la carton/Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

La chroniqueuse culturelle Émilie Perreault à Los Angeles

(98,5 FM) - C'est dans la confusion la plus totale que le gagnant de l'Oscar du meilleur film, Moonlight, a été annoncé.

Warren Beatty qui était le présentateur, a annoncé par erreur que La La Land remportait l’Oscar. Toute l’équipe du film qui avait déjà collectionné 6 statuettes étaient sur scène lorsque quelqu’un de l’Académie a noté l’erreur.

C’est le producteur de La La Land, Jordan Horowitz, qui commençait son discours qui a annoncé l’erreur dans la stupeur et la confusion.

En plus ce prix, "Moonlight" aura été récompensé pour le meilleur scénario adapté, et le meilleur acteur de soutien, une statuette remise à Mahershala Ali.

«La La Land» s'est démarqué, en remportant entre autres l'Oscar de la meilleure réalisation à Damien Chazelle et celui pour la meilleure actrice à Emma Stone.

Le film du Québécois Denis Villeneuve, «Arrival», a pour sa part reçu un trophée.

«La La Land» s'est très tôt démarqué des autres oeuvres, raflant presque tous les prix pour lesquels il était en nomination. En plus de la direction artistique et de la direction photo, le film de Damien Chazelle s'est vu décerner la récompense de la meilleure musique de film et de la meilleure chanson.

De leur côté, les films «Moonlight», «Hacksaw Ridge» et «Manchester by the sea» s'en sont sortis avec deux prix. Casey Affleck a été couronné meilleur acteur pour son rôle de Lee, dans «Manchester by the sea».

«Fences» s'est pour sa part vu attribuer le prix de la meilleure actrice de soutien, remis à Viola Davis.

De la politique dans l'air

La soirée s'est avérée très politisée, alors que le président américain Donald Trump a été critiqué de toutes parts par les artistes qui ont défilé sur la scène du théâtre Dolby.

L'hôte de la cérémonie, Jimmy Kimmel, a lancé plusieurs pointes au nouveau président républicain. Il a remercié Donald Trump, mentionnant que ce sont les Oscars qui avaient été étiquetés comme racistes l'année dernière.

Un autre moment fort est lorsque le réalisateur iranien Asghar Farhadi a gagné le prix du meilleur film en langue étrangère pour «The Salesman» («Le Client»). M. Farhadi a boudé la cérémonie pour contester le décret du président Trump qui interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane.

«Diviser le monde en parlant de "nous" et des "ennemis" génère de la peur», a-t-il dit dans un message lu par une autre Iranienne, Anousheh Ansari.

L'acteur mexicain Gaël Garcia Bernal a aussi pris position alors qu'il présentait un prix.

«En tant que Mexicain, en tant que Latino-Américain, en tant que travailleur migrant, en tant qu'être humain, je suis contre toute forme de mur», a-t-il lancé sous les applaudissements.