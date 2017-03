«On a besoin de renouveau, pas juste un slogan» - GND

Gabriel Nadeau-Dubois

(98,5 FM) - Gabriel Nadeau-Dubois a confirmé jeudi matin qu'il briguera l'investiture de Québec solidaire en vue de l'élection complémentaire dans la circonscription provinciale de Gouin.

En conférence de presse jeudi au musée Pointe-à-Callières, à Montréal, l'ex-leader étudiant a également indiqué qu'il se portait candidat au poste de porte-parole du parti de gauche.

«Pour moi, Québec solidaire, c'est le seul parti qui peut incarner la transformation et le changement dont on a vraiment besoin au Québec. La scène politique est monopolisée depuis 40 ans par les mêmes partis, les mêmes visages et je pense qu'on a besoin de renouveau. Pas juste un slogan et QS, c'est la place pour faire ça», a dit Gabriel Nadeau-Dubois à benoit Dutrizac.

Le premier objectif de GND sera de convaincre le parti d'Option nationale de créer une alliance.

«Parce qu'on partage le même projet de société, parce que nos programmes sont très similaires, a expliqué GND. Moi, je suis prêt à faire un pas en direction d'Option nationale et je suis sûr qu'Option nationale est prêt à faire la même chose. Pour ce qui est du Parti québécois, il y a déjà un processus qui est en place pour discuter pour 2018.»

Québec solidaire doit désigner le 26 mars le candidat qui représentera le parti dans la circonscription de Gouin lors la prochaine élection complémentaire.