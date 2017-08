Obama sur Charlottesville: le tweet le plus «aimé» de l'histoire

(Cogeco Nouvelles) - Une citation de Nelson Mandela tweetée dimanche par Barack Obama est devenue le tweet le plus «aimé» de l'histoire.

C'est ce qu'a indiqué le réseau social Twitter, aujourd'hui.

Le tweet disant que «personne ne nait en haïssant une autre personne en raison de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion» a été «aimé» plus de trois millions 200 000 fois et le décompte continue de grimper.

Le message de l'ancien président des États-Unis a surpassé sur Twitter le précédent record de popularité de la chanteuse Ariana Grande qui avait relayé son soutien après l'attentat qui avait suivi la présentation d'un de ses spectacles à Manchester en Angleterre.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017

"People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love..." — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017