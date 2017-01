Obama en 7 moments politiques marquants (vidéos)

(98,5 fm) - Dans quelques jours, Barack Obama, 44e président des États-Unis, devra céder sa place au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington D.C. Terminant deux mandants consécutifs, il donnera les clés de la Maison-Blanche au président élu, Donald Trump, le 20 janvier prochain.

Durant ses huit années à diriger les États-Unis, Barack Obama a su soulever des foules, émouvoir un auditoire et marquer des millions de personnes par ses allocutions devenus aujourd'hui historiques.

En voici sept d’entre elles :

1 : Discours électoral du 4 novembre 2008

Le soir de l’élection du 4 novembre 2008 où il a remporté la présidence face à John McCain restera l’un des moments les plus forts de l’histoire des États-Unis du dernier siècle. Les électeurs américains venaient d’élire le premier président afro-américain, portés par la vague de l’inspirant et désormais mythique, «Yes we can».

2 : Discours d’assermentation du 20 janvier 2009

Donald Trump devra sous peu prêter serment comme l’a fait Barack Obama au moment où il devenait officiellement président, succédant alors à deux mandats de George W Bush. Devant près de deux millions de personnes entassées sur le National Mall de Washingotn D.C., il a prononcé un discours rempli d’espoir pour le peuple américain qui faisait face à une crise économique et la nation était embourbé dans deux guerres, en Irak et en Afghanistan.

3 : Annonce de l’assassinat de Ben Laden

Le 1er mai 2011, le président s’est adressé au peuple américain pour annoncer qu’Oussama Ben Laden avait été exécuté par l’armée américaine dans une opération secrète au Pakistan. Affirmant que justice venait d’être rendue, il mettait fin à une chasse à l’homme de près de 10 ans en tuant l’homme le plus recherché de la planète comme commanditaire de l’attentat du 11 septembre 2001. Encore à ce jour, il s’agit de l’un de ses accomplissements le plus admirés par la population.

4 : Allocution sur le mariage de même sexe

En juin 2015, Obama a salué la décision de la Cour suprême de confirmer que le mariage pour tous était en accord avec la Constitution américaine. Il avait fait la promesse de faire respecter le principe fondateur des États-Unis qui stipule que tous ont été créés égaux. C’est dans cet esprit qu’il a fait les efforts nécessaires pour que le mariage gai soit reconnu et respecté.

5 : Le président chante Amazing Grace

De nombreux observateurs s’entendent pour dire que l’un des moments les plus marquants de la présidence d’Obama a été son allocution lors des obsèques du pasteur et sénateur démocrate Clementa Pinckney, assassiné par Dylann Roof dans son église méthodiste noire de la Caroline du Sud avec huit autres personnes. Le président a rendu hommage aux victimes en entamant Amazing Grace, célèbre hymne chrétien, surprenant les pasteurs présents ainsi que les fidèles sur place.

6 : Obama craque en parlant de la violence par arme à feu aux États-Unis

Le président n’a su retenir ses larmes alors qu’il dénonçait les tueries aux États-Unis et la trop grande accessibilité aux armes à feu. En abordant la tuerie de l’école primaire Sandy Hook qui a fait 28 victimes, dont 20 enfants, Barack Obama a démontré sa grande sensibilité et vulnérabilité face à de telles tragédies. Il a profité de l'occasion pour lancer un message fort au Congrès et leur demander d'agir pour éviter d'autres drames.

7 : Son discours d’adieu

À quelques jours de quitter la Maison-Blanche, Barack Obama a présenté un discours d’adieu puissant devant une imposante foule à Chicago, «là où tout a commencé». Il a tenté de délivrer un message d’espoir aux citoyens inquiets de voir Donald Trump accéder au poste le plus important du pays. C’est toutefois son hommage touchant à sa femme et première dame, Michelle Obama, qui a marqué les esprits.

Valérie Beaudoin, 98,5fm