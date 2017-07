Molson préfère déménager que rénover

(Cogeco Nouvelles) - Plutôt que de rénover sa brasserie du Vieux-Montréal qui a ouvert ses portes en 1786, Molson Coors a finalement décidé d'investir jusqu'à 500 millions $ afin d'en construire une nouvelle dans la grande région métropolitaine.

Après deux années de réflexion, l'entreprise a annoncé sa décision à ses employés mercredi avant-midi.

Selon le président et chef de la direction de Molson Canada, Fred Landtmeters, l'érection d'une nouvelle brasserie qui comprendra des installations d'emballage et de distribution sera plus efficace.

«Pour les travailleurs, c'est une très bonne nouvelle, a expliqué Éric Picotte, président du syndicat des employés de Molson, au micro de Paul Houde. Ça veut dire que Molson veut continuer à brasser de la bière dans la région de Montréal pour de nombreuses années.»

Molson dit être à la recherche d'un terrain pour son futur centre brassicole pour ses activités de production ainsi que de distribution.

Le brasseur établi à Montréal et Denver n'a pas encore déterminé ce qu'il adviendra de ses installations de la rue Notre-Dame, mais il compte demeurer présent une fois que le déménagement aura eu lieu.

Molson Coors compte quelque 1000 employés à Montréal répartis entre sa brasserie de la rue Notre-Dame et son centre de distribution de la rue Dickson.

Avec La Presse canadienne