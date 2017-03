Ministère des Transports: «Je n'ai pas l'impression qu'il y a quoique ce soit qui a changé»

(98,5 FM) - Après le dépôt d'un énième rapport assorti de nombreuses recommandations, le fonctionnement du ministère des Transports ne semble pas s'être amélioré.

Selon l’une des conclusions du rapport de la vérificatrice générale du Québec, au fil des ans, le ministère des Transports a multiplié les étapes, notamment à travers quatre nouvelles politiques, 21 directives, 45 procédures et 79 formulaires.

Toutefois, selon l’analyste Annie Trudel qui avait eu le mandat de faire le portrait de la situation au ministère des Transports, la situation ne semble pas avoir changé.

«Je n’ai pas l’impression qu’il y a quoique ce soit qui a changé. Et ce qui me déstabilise le plus aujourd’hui, c’est que je réalise qu’entre l’UPAC et la VG, il y a une zone grise qui n’est pas vue, qui n’est pas analysée. Et ça me trouble énormément. Après l’UPAC et la VG, qui va se pencher sur les mauvaises pratiques qui n’ont pas nécessairement rapport avec la gestion contractuelle?», s'est-elle interrogée en entrevue avec Benoit Dutrizac.