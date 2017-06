Michael Nyqvist, le journaliste de Millénium, est mort

LOS ANGELES - L'acteur suédois Michael Nyqvist, qui a interprété le rôle du journaliste dans la trilogie des films «Millénium», est décédé d'un cancer du poumon, a indiqué son agente, Jenny Tversky, au nom de la famille. Il était âgé de 56 ans.

Michael Nyqvist est surtout connu pour son interprétation du journaliste d'enquête Mikael Blomkvist dans la série originale, en Suède, des trois films tirés des romans de Stieg Larsson, en 2009.

Il avait aussi repris le rôle l'année suivante pour la série télévisée, toujours aux côtés de Noomi Rapace dans la peau de l'énigmatique Lisbeth. Le rôle du journaliste avait été joué dans l'adaptation américaine par Daniel Craig.



À Hollywood, Michael Nyqvist a tenu plusieurs premiers rôles, souvent de méchants, comme le caïd qui terrorise Keanu Reeves dans «John Wick» (2014), ou l'adversaire de Tom Cruise dans «Mission: Impossible — Protocole fantôme» (2011).



Il a aussi été le chancelier de la reine Christine dans «La Reine garçon» (2015), de Mika Kaurismäki, sur un scénario du dramaturge québécois Michel-Marc Bouchard.



Michael Nyqvist a joué récemment dans plusieurs productions qui ne sont pas encore sorties, notamment pour Terrence Malick («Radegund») et Thomas Vinterberg («Kursk»).



Il laisse dans le deuil sa femme Catharina et leurs deux enfants, Ellen et Arthur.