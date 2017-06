Métier d'escorte: «Il y a une différence quand on est volontaire pour le faire» -Stéphanie

On en parle en ondes : GPF1 de MTL:Témoignage d'une escorte. (11:39) Stéphanie est avec nous. Publié le vendredi 09 juin 2017 dans Le midi avec Mathieu Beaumont Avec Mathieu Beaumont

(98,5 FM) - Il n'y a aucun doute que l'exploitation sexuelle prolifère lors du week-end du Grand Prix du Canada. Mais les escortes qui travaillent à plein régime lors de la fin de semaine le font parfois de leur plein gré.

C’est le cas de Stéphanie (nom fictif) qui a conversé avec Mathieu Beaumont. Cette dernière estime qu’il y a une nuance importante à faire quand on parle d’exploitation sexuelle.

« Il y a une différence quand on est volontaire pour le faire et quand on est obligé de le faire, dit-elle. Moi, je le fais pour aboutir mes projets. Il n’y a personne qui me pousse à la faire. Je suis consciente de ce que ça implique et les conséquences… Je vis très bien avec ça.»

Étudiante, Stéphanie fait le métier d’escorte depuis sa majorité. Elle a maintenant 23 ans. Elle admet faire plus d’argent durant le week-end du Grand Prix, mais elle note que la « concurrence » est énorme en raison du nombre de filles qui convergent vers Montréal pour l’événement.

À Montréal, le prix pour une heure avec une escorte est de 200 $ l’heure. Une fois les «frais» de booking, de protection et de transports déduits, les filles récoltent de 140 à 160 $ de cette somme précise l’escorte.

Au plan personnel, sa mère est au courant de sa double vie, mais pas son père. Elle poursuit dans cette veine afin de compléter son baccalauréat et de combler les besoins d'une passion - tout à fait légale - qui s'avère dispendieuse.

« Dans l'agence où je suis, toutes les filles sont volontaires. il y a beaucoup de filles qui sont comme moi qui n'ont jamais pris de drogues, qui ne boivent pas d'alcool, qui n'ont jamais pris une puff de weed. Il n'y a pas d'exploitation là-dedans. L'exploitation, c'est pour les filles qui sont obligées de le faire. »

Écoutez l'entrevue intégrale...