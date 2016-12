Mêlée générale dans un centre commercial durant les soldes de l'après-Noël

MANCHESTER, Connecticut - Les forces policières ont été appelées à l'aide dans un centre commercial du Connecticut, lundi, pour mettre fin à une mêlée générale impliquant de nombreux adolescents. Plusieurs personnes ont été arrêtées.

Selon les autorités, l'affrontement a éclaté lundi soir, durant les soldes de l'après-Noël, au centre commercial The Shoppes at Buckland Hills à Manchester. On ne rapporte pas de blessures graves dans l'immédiat.

Le capitaine Chris Davis, de la police de Manchester, a écrit sur Twitter qu'il y avait des centaines d'adolescents dans le centre commercial et que plusieurs bagarres avaient éclaté en même temps.

Il a précisé que plusieurs personnes avaient été arrêtées et que le centre commercial avait été évacué.

Les autorités tentent toujours de comprendre ce qui s'est passé, a ajouté M. Davis.

Un responsable de la sécurité du centre commercial a indiqué vers 19 h, lundi, que les lieux étaient fermés. Il n'a pas voulu confirmer qu'il y avait eu des affrontements.

Le centre commercial ferme habituellement à 21h.