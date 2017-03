Melania Trump serait très malheureuse

(98,5 FM) - Selon le magazine US Weekly, le président américain Donald Trump et sa conjointe Melania feraient chambre à part.

Dans sa plus récente édition, le magazine US Weekly affirme que le couple présidentiel américain bat de l'aile.

«Ici, on parle énormément de ce froid qu'il y aurait dans le couple Trump et qu'ils gardent pour eux même si on voit qu'ils ne se tiennent pas souvent la main. Il y a des sourires figés sur les lèvres de la première dame des États-Unis», a commenté Philippe Gassot, correspondant à Washington.

Une source proche de la première dame aurait mentionné au magazine, sous le couvert de l’anonymat, que Melania est malheureuse et en colère contre son époux parce qu’il lui a imposé ses ambitions présidentielles.

Le couple qui se voit que très rarement ferait chambre à part lorsqu’ils sont ensemble.

Toutefois, un représentant de la première dame a nié les allégations du tabloïd américain.