Martin Landau est mort (vidéos)

(98,5 FM) - L'acteur américain Martin Landau est décédé dimanche des suites d'une courte hospitalisation. Il était âgé de 89 ans.

Le porte-parole de Landau, Dick Guttman, a indiqué que l'acteur est mort à la suite de complications inattendues survenues lors de sa courte hospitalisation au centre médical de UCLA.

Découvert par les cinéphiles dans le film North By Northwest d'Alfred Hitchcock dès 1959, c'est au petit écran qu'il deviendra rapidement populaire avec son rôle du maître du déguisement (Rollin Hand) dans la populaire série Mission Impossible durant les années 1960.

Laudau sera de la distribution lors des trois premières saisons, de 1966 à 1969. Ironie du sort, il a alors été remplacé par Leonard Nimoy qui venait de mettre un terme à la série originale de Star Trek. Ironie, car Landau a refusé le rôle de M. Spock qui a éventuellement été campé par Nimoy.

Il obtiendra ensuite la tête d'affiche pour la série de science-fiction Space 1999 (Cosmos 1999), de 1975 à 1977, aux côtés de son épouse et co-vedette du temps de Mission Impossible, Barbara Bain.

Landau a été nommé plusieurs fois pour l'obtention d'un Oscar, chaque fois pour un second rôle.

Il fut en nomination pour Tucker: the Man and his Dream (1988), Crimes and Misdemeanors (1989) et pour Ed Wood (1994), film pour lequel il a finalement obtenu l'Oscar.