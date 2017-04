Marijuana : Ottawa veut que les ados ne soient plus accusés pour des petites quantités

OTTAWA - Le gouvernement fédéral a conçu son projet de loi sur la légalisation de la marijuana pour s'assurer que les adolescents possédant une petite quantité de la substance ne finissent pas avec un dossier criminel.

En ce moment, les Canadiens âgés de 12 à 17 ans peuvent être accusés pour avoir eu en leur possession n'importe quelle quantité de marijuana.

Le gouvernement libéral voudrait désormais que ces individus ne soient pas accusés au criminel pour avoir possédé ou partagé jusqu'à cinq grammes de marijuana.

Bill Blair, le député libéral qui pilote ce dossier avec les ministres du gouvernement, a déclaré lundi que le but principal de cette mesure était de donner plus de flexibilité aux provinces et aux territoires quant à la possession de cannabis et de leur permettre éventuellement d'imposer des sanctions non criminelles aux jeunes Canadiens qui détiendraient de petites quantités.

M. Blair a souligné qu'il y a de «bien meilleurs moyens» de traiter ces infractions, des solutions qui seraient selon lui plus faciles, moins onéreuses et qui auraient résultats plus probants auprès des adolescents.

Les provinces pourraient adopter un système de constats d'infraction semblable à celui de l'Ontario pour les Canadiens âgés de moins de 19 ans qui achètent, possèdent ou boivent de l'alcool.

Les provinces et territoires devront donc voter des «réglementations de base», a suggéré M. Blair, qui est l'ancien chef de police de Toronto.