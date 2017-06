Luka Rocco Magnotta va se marier

(98,5 FM) - Luka Rocco Magnotta, qui avait tué et démembré un étudiant chinois en 2012, va se marier.

Magnotta se mariera avec un codétenu. Selon TVA Nouvelles, celui qui a assassiné et démembré le Chinois Jun Lin deviendra l'époux d'un autre détenu, natif du Nouveau-Brunswick.

Magnotta, 34 ans, purge une peine d'emprisonnement à vie au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier. Il a été condamné à la prison à perpétuité en décembre 2014.



Il avait été reconnu coupable de meurtre prémédité et des quatre autres chefs d'accusation auxquels il faisait face: outrage à un cadavre, production et distribution de matériel obscène, utilisation de la poste pour envoyer du matériel obscène et harcèlement criminel à l'endroit du premier ministre Stephen Harper et d'autres membres du Parlement.



En juin 2015, il avait été révélé que Luka Rocco Magnotta recherchait un «prince charmant» sur un site de rencontres pour détenus.



(Avec La Presse canadienne)