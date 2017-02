Les États-Unis vers une confrontation avec l'Iran?

(98,5 fm) - Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, a mis en garde le gouvernement iranien en réaction à un test de missile balistique.

L’ancien général américain a indiqué, en point de presse à la Maison-Blanche mercredi, que l’Iran avant un comportement déstabilisateur et a même parlé de mesures de représailles potentielles, sans préciser leur nature.

Danger imminent

«La rhétorique menaçante de la Maison-Blanche suggère que Trump cherche une confrontation rapide et précoce avec l’Iran», a expliqué Normand Lester au micro de Paul Houde.

Il a dit craindre les conséquences des propos menaçants de Washington. «Il y a le danger immense que cela provoque une catastrophe. Ce n’est absolument pas ce dont a besoin les États-Unis et le reste du monde. Ça fait deux semaines qu’il est là, ça fait deux semaines de crises.»

Accord nucléaire

Donald Trump avait déjà promis en campagne électorale de déchirer l’accord de 2015 sur le nucléaire iranien, une des grandes fiertés de l’administration Obama.

M. Flynn a aussi dénoncé les actions passées du président Obama et disant qu’il avait signé des accords faibles et inefficaces. «C’est sans précédent de dénoncer l’administration passée comme cela», a précisé le chroniqueur international.

De son côté l’Iran a mentionné qu’elle respectait les clauses de l’accord et que ce n’était pas la première fois qu’elle effectuait ce genre de test. Le Conseil de sécurité des Nations unies doit faire enquête.

Michael Flynn, Trump's national security adviser, said Iran is "on notice" after its recent ballistic missile launch https://t.co/qRu6uSF8Gr pic.twitter.com/SIkSXvp3hR