Les rénovations de la tour du Stade olympique en images (vidéo)

(98,5 FM) - Grâce à une troisième capsule vidéo, les responsables du Parc olympique de Montréal ont diffusé, mardi, des images inédites au sujet de la rénovation de la Tour du Stade.

Sur le site internet et la page Facebook du Parc olympique de Montréal, il est en effet possible de visionner des images au sujet des travaux de rénovation et de mise aux normes sur le mât.

Cette vidéo fait partie d’une série de capsules proposées par l’équipe du Parc olympique : les deux précédentes s’intitulaient «Le chantier de la Tour de Montréal» et «Au sommet de la plus haute grue au pays». La plus récente a été titrée «La structure cachée de la Tour de Montréal».

«Cette nouvelle capsule vous amène à vivre une journée sur le chantier de la Tour, comme si vous y étiez, avec les quelques 200 ouvriers y œuvrant jour et nuit, 24 heures sur 24, cinq jours par semaine», peut-on lire dans un texte qui accompagne la nouvelle capsule.