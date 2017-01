Les hôpitaux débordent en Outaouais: le CISSSO passe à l'action

La situation actuelle dans les urgences de l'Outaouais amène le Centre intégré de santé et de services sociaux à mettre en place des mesures temporaires pour désengorger les hôpitaux de la région.

À l’heure actuelle, le plan de débordement des urgences et l’ouverture d’unités de transition, ainsi que de lits de surcapacité, ne suffisent plus à répondre à la demande.



178 personnes occupent des lits de soins de courte durée dans les hôpitaux du réseau, alors qu’elles attendent des services alternatifs ou une place en hébergement.



Pour corriger le tir, le CISSO transférera dès cette fin de semaine 45 personnes vers des ressources plus appropriées.