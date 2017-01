Les festivités du 150e anniversaire du Canada sont lancées

OTTAWA - Les festivités du Nouvel An, qui se sont déroulées dans au moins 19 villes canadiennes, samedi soir, donnent le coup d'envoi à la 150e année d'existence du Canada.

Des feux d'artifice d'une envergure généralement réservée aux célébrations du 1er juillet ont pu être contemplés au-dessus de la colline parlementaire vers 20 h. Ils le seront de nouveau à minuit.



Des événements ont aussi lieu à Montréal et à Québec, notamment, mais c'est Saint-Jean de Terre-Neuve qui a ouvert le bal.



Les festivités à Ottawa se sont déroulées sous les flocons. Le gouverneur général David Johnston, portant une tuque et un parka, et la ministre du Patrimoin, Mélanie Joly, ont rallumé la flamme du centenaire, inaugurant du même coup les festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.



Une scène surmontée d'une immense bannière rouge et blanche sur laquelle était inscrit «Canada 150» dominait la colline parlementaire. Des jeunes personnes portaient des drapeaux représentant tous les provinces et territoires.



Une telle occasion de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération ne se présente qu'une fois dans une vie, a souligné une porte-parole du ministère canadien du Patrimoine, Katherine Cyr, qui a indiqué que le coût des festivités à Ottawa s'élève à 2,5 millions $.



Des groupes de musique canadiens tels que Radio Radio, Brett Kissel et Carly Rae Jepsen doivent monter sur scène.



Une allocution de la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, est également prévue. Celle-ci est responsable du dossier du 150e anniversaire du Canada — avec les nombreux événements et projets qu'il comprend — pour lequel plus de 210 millions $ ont été mis de côté.



À Montréal, la nouvelle année sera accueillie par des milliers de personnes sur la place Jacques-Cartier.



À Québec, la scène principale sera située en face de l'Assemblée nationale, et la Grande Allée sera festive toute la soirée.



Plus d'une trentaine de projets ont reçu du financement de la part d'Ottawa dans le cadre du 150e, notamment des expositions sur l'histoire et une journée de danse organisée par l'École nationale de ballet du Canada.



Un divan en cuir rouge sillonnera par ailleurs les quatre coins du pays au cours de l'année 2017. Il commencera son périple dans le Grand Nord canadien en mars, pour ensuite se rendre sur le territoire de Terre-Neuve-et-Labrador et en Colombie-Britannique, en juin et juillet. Les instigateurs de ce projet se sont vu allouer 155 000 du gouvernement fédéral.



La responsable de cette tournée, Ela Kinowska, a indiqué que l'initiative vise notamment à récolter les témoignages que raconteront les Canadiens qui prendront place sur le canapé. Ils seront appelés à exposer ce que leur pays représente pour eux.



«C'est une opération très coûteuse d'être dans chaque province, alors ce que nous recevons (en retour) est le facteur unifiant de la chose, a-t-elle fait valoir. C'est un divan pour l'édification du pays.»



Le gouvernement fédéral a aussi mis en place un programme national d'infrastructure visant à contribuer aux rénovations, aux agrandissements et aux améliorations nécessaires au niveau des infrastructures communautaires et culturelles.



Le programme — qui comprenait au départ des investissements totalisant 150 millions $ — avait d'abord été initié par les conservateurs de Stephen Harper. Ces derniers ont toutefois été accusés de piger dans les sommes injectées dans ce dossier pour financer les campagnes de certains de ses candidats qui s'étaient présentés aux élections de 2015.



Le gouvernement libéral a, depuis, injecté 150 millions supplémentaires pour permettre le financement de davantage de projets.