«Les conditions créées par Messieurs Charest et Couillard sont favorables à la radicalisation» - Lisée

Selon Jean-François Lisée, l'atmosphère politique créée par les 15 dernières années de gouvernement libéral a favorisé l'émergence de courants extrémistes au Québec.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a d’abord tenu ses propos en entrevue à Radio-Canada. Propos qu’il a réitérés en entrevue avec Bernard Drainville, mardi midi.

«Dites-vous que M. Couillard est le premier responsable de la montée des extrémistes au Québec?», a demandé Bernard Drainville qui a fait remarquer que cette poussée vers les extrêmes est observée un peu partout à travers le monde.

«Le refus de Messieurs Charest et Couillard de poser des gestes sur des questions qui ont beaucoup enflammé les esprits au Québec, c’est-à- dire, notre identité, notre langue, des seuils d’immigration et l’intégration. Le fait qu’ils ont fait passer de 30 à 50 000 le nombre d’immigrants par année et qui ont fait passer le taux de chômage à 15% pour certains d’entre eux, sans qu’ils soient correctement intégrés à la société. Tout ça a créé des conditions de mécontentement. Les conditions qui ont été créées par Messieurs Charest et Couillard sont favorables à la radicalisation», a affirmé Jean-François Lisée.

Plus de détails à venir...