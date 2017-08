«Le type de présidence pour lequel nous nous sommes battus, c'est terminé» - Bannon

(Cogeco Nouvelles) - Quelques heures après avoir quitté la Maison-Blanche, Steve Bannon a réitéré son appui à Donald Trump, et ce, même s'il ne le croit plus capable de réaliser ses promesses électorales.

Arrivé au sein de l’équipe de Donald Trump le 14 août 2016, Steve Bannon et sa stratégie de «nationalisme économique» avait permis au candidat républicain de faire une remontée spectaculaire dans les intentions de vote et de vaincre sa rivale démocrate lors de l’élection présidentielle, l’automne dernier.

Mais à peine 12 mois plus tard, le controversé conseiller a été poussé vers la sortie, vendredi. En annonçant qu’il retournait à la direction son média de droite, le site Breitbart, il a également affirmé que la présidence de Donald Trump entrait dorénavant dans une nouvelle phase.

«Le type de présidence pour lequel nous nous sommes battus et avons gagné, c’est terminé. Nous avons encore un gros mouvement derrière nous et nous allons faire quelque chose avec Trump. Mais cette présidence est terminée. Ce sera quelque chose d’autre. Il y aura toutes sortes de batailles, il y aura de bonnes et de mauvaises journées, mais cette présidence est terminée.

«Maintenant, c’est au tour de Trump. C’est à lui de tracer la voie vers le nationalisme économique et l’immigration… mais je crois que sa capacité à faire passer ses projets, surtout ceux comme le mur et les choses les plus importantes pour lesquelles nous nous sommes battus, ne sera pas grande. Ce sera vraiment plus difficile.»

Selon Bannon, la responsabilité des difficultés de Donald Trump revient aux «démocrates et libéraux de l’Aile Ouest».

«L’establishment républicain n’est pas formé de populistes et ils n’ont aucun intérêt à voir Donald Trump réussir.»

Trump nouvelle version

Bannon estime que les républicains vont maintenant vouloir rendre le 45e président américain plus modéré, plus conventionnel.

Quant à son propre avenir, Bannon se dit plus qu’optimiste.

«Je suis libre maintenant. Mes mains sont de retour sur mes armes. Je vais anéantir l’opposition. J’ai bâti une machine à Breitbart et j’y retourne. Et avec toutes les informations que j’ai maintenant, nous allons augmenter l’intensité.

«Je ne veux pas qu’il y ait de la confusion. Je vais être clair. Je quitte la Maison-Blanche et je m’en vais à la guerre contre les opposants de Trump à Washington, dans les médias et dans l’Amérique corporative.»

