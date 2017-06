Le touriste montréalais boude Québec

(98,5 FM) - Selon un sondage, les Montréalais sont critiques de la vieille capitale et seraient moins portés à la visiter en tant que touriste.

Le sondage Léger obtenu par le Journal de Montréal a été effectué auprès de 6000 personnes de neuf régions ciblées comme clientèle potentielle.

On critique les coûts d'hébergement et l'offre touristique. Les Montréalais étaient aussi les plus nombreux à déplorer la possibilité restreinte de parler dans une autre langue que le français et l'affichage unilingue.

Les voyageurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Montérégie seraient par contre très attirés par Québec.

Dans la proportion des touristes qui prévoient visiter la ville de Régis Labeaume au cours des deux prochaines années, 82% des Saguenéens interrogés sont interpellés alors que seulement 49% des Montréalais le sont.