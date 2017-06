Le Toronto Star abandonne son application Star Touch

TORONTO - Le quotidien Toronto Star mettra à pied 30 employés en raison de l'abandon de son application «Star Touch» pour tablette électronique. Le projet numérique avait été mis sur pied pour attirer un plus jeune lectorat, mais n'a pas su répondre aux attentes de la direction.

Selon le porte-parole du «Toronto Star», Bob Hepburn, 29 employés à temps plein et un employé à temps partiel perdront leur emploi, ce dont ils ont déjà été avisés. Certains d'entre eux pourraient continuer à travailler un peu plus longtemps pour le quotidien et même rester au sein de l'entreprise s'ils décident de se prévaloir de la clause de supplantation de leur contrat.



L'application «Star Touch», qui ne fonctionnait que sur des tablettes électroniques, sera remplacée par une application qui pourra être utilisée à la fois sur les tablettes et sur les téléphones intelligents. Ce dernier projet sera disponible d'ici la fin de juillet. La dernière édition du «Star Touch» sera publiée le 31 juillet.



Dans une note transmise aux employés, le chef de la direction de l'éditeur Torstar, John Boynton, a indiqué que le nombre de lecteurs du «Star Touch» et les volumes publicitaires étaient «significativement plus faibles que ce que la société avait prévu et que ce qui est requis pour en faire un succès commercial».



«Bien que nous soyons évidemment déçus des résultats financiers du Toronto Star Touch, nous pouvons être résolument fiers du produit innovant et primé que nous avons créé», a-t-il ajouté.