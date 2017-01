Le suspect de l'attaque d'Istanbul toujours en fuite

ISTAMBUL - La police turque recherche toujours activement, l'assaillant qui a ouvert le feu durant la nuit dans une boîte de nuit d'Istanbul, en pleines célébrations du Nouvel An, tuant au moins 39 personnes et en blessant 70 autres.

L'homme a d'abord abattu un policier et un civil à l'extérieur du bar, vers 1h15, avant d'entrer et de tirer à l'arme à feu longue sur les personnes qui célébraient le Nouvel An à l'intérieur de la boîte de nuit «Reina», a indiqué le gouverneur Vasip Sahin. L'attentat n'a pas été revendiqué.

Au moins 600 personnes se trouvaient dans l'établissement situé dans le quartier d'Ortakoy, sur la rive européenne du Bosphore. Certains clients auraient d'ailleurs sauté dans le fleuve pour échapper au tireur.

Le premier ministre turc a cependant démenti, dimanche, les informations selon lesquelles l'assaillant était déguisé en père Noël.

Après avoir visité des victimes à l'hôpital, Binali Yildirim a aussi précisé que trois des blessés sont toujours dans un état critique. Il a indiqué que le tireur avait profité du chaos pour prendre la fuite.

Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a précisé que le suspect n'avait pas été identifié et qu'il avait vraisemblablement agi seul.

Au moins 15 des 39 victimes décédées sont des ressortissants étrangers, notamment d'Israël, du Maroc, de la Belgique, du Liban, de la Libye et d'Arabie saoudite, selon le ministère turc de l'Intérieur.

Une agence de presse privée turque a également mentionné qu'une des victimes venait du Canada.

Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a condamné l'attaqué.

«Le Canada condamne l'attaque terroriste à #Istanbul, en #Turquie. Nous sommes de tout coeur avec le peuple turque en ces temps difficiles», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Entre-temps, l'agence de presse officielle Anadolu a dit qu'une gardienne de sécurité avait été tuée au cours de l'attentat. Hatice Karcilar, âgée de 29 ans, était une employée de la discothèque Reina. Elle laisse dans le deuil son mari et sa fille âgée de 3 ans.

Le «Reina» est aussi très fréquenté par des célébrités locales, notamment des chanteurs, des acteurs et des athlètes professionnels turcs.

La Turquie a été la cible de plusieurs attentats en 2016, qui ont fait au total plus de 180 morts dans les seules villes d'Istanbul et d'Ankara.

Les attentats les plus sanglants ont été revendiqués par Daech (groupe armé État islamique) ou des militants kurdes.

La Turquie est membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et de la coalition menée par les États-Unis pour lutter contre Daech.

La Turquie est aussi en conflit avec les Kurdes dans le sud-est du pays et de l'autre côté de la frontière avec la Syrie et l'Irak.

Le 10 décembre, un double attentat kurde à l'extérieur d'un stade de football, tout près de la boîte de nuit «Reina», avait fait 45 morts et 150 blessés.