Le ministre de la Justice de Macron est éclaboussé

PARIS - Un autre ministre du gouvernement du président français Emmanuel Macron est éclaboussé par une affaire d'utilisation inappropriée de fonds parlementaires européens.

Cette fois c'est le parti centriste Modem, qui est dirigé par le ministre de la Justice François Bayrou, qui se retrouve dans la mire du bureau du procureur de Paris, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire.



M. Bayrou doit présenter la semaine prochaine un projet de loi pour restaurer l'intégrité et la transparence en politique.



Modem pourrait avoir utilisé des fonds parlementaires européens pour rémunérer des employés qui effectuaient des tâches pour le parti, et non des tâches parlementaires. Le parti nie toute malversation.



Plusieurs autres politiciens européens font l'objet de soupçons similaires, notamment un autre membre du gouvernement Macron et la chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen.