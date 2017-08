Le mafieux a été criblé de balles devant parents et enfants

(Cogeco Nouvelles) - Le meurtre d'Antonio DeBlasio, mercredi soir à Montréal, ne s'est pas déroulé dans le modus operandi normal d'exécutions du monde la mafia, perpétré devant autres parents et enfants présents dans un parc ce soir-là.

Pour un, le fils de 12 ans de DeBlasio était tout près de lui lors de la fusillade.

En fait, une soixantaine de jeunes complétaient leur pratique de football et quittaient le terrain au même moment.

Une loi non écrite veut que la mafia règle ses comptes à l'abri des regards et sans mettre la vie d'autres citoyens et particulièrement des enfants en danger.