«Le bureau du PM qui tente de museler une critique éditoriale, c'est grave»

(Cogeco Nouvelles) - Une caricature de Philippe Couillard en train de lapider l'ex-députée Fatima Houda-Pépin a été retirée après une plainte du cabinet du premier ministre.

Selon La Presse, un appel a été fait à l'éditeur Transcontinental vendredi pour souligner le mauvais goût de la caricature publiée par le journal Courrier du Sud à Longueuil.

Elle a été aussitôt retirée du site internet du journal, mais l'édition papier avait déjà été livrée dans 133 mille foyers.

«Je voulais simplement démontrer ce que M. Couillard a fait subir à Madame Houda-Pépin depuis quelques mois. Je pense que M. Couillard a fait beaucoup plus que simplement lui lancer des cailloux. C'était la Journée de de la femme et à mon sens, Madame Houda-Pépin représentait LA femme cette année. Je l'ai dessinée digne et debout et remarquez qu'aucune pierre ne l'atteint», a indiqué Jean-Marc Phaneuf, caricaturiste au Courrier du Sud.

Comme caricaturiste, Jean-Marc Phaneuf est bien conscient que ses prises de position politique à travers ses dessins ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais ce qui le surprend, c'est les gestes du bureau du premier ministre Philippe Couillard.

«Ce qui est le plus aberrant, c'est l'attitude du bureau du premier ministre qui tente de museler une critique éditoriale, c'est grave. S'il n'y avait pas eu l'intervention du bureau de M. Couillard, ça (la caricature) aurait passé inaperçu», a ajouté M. Phaneuf à Paul Arcand, lundi matin.

Transcontinental compte envoyer une lettre d'excuse au premier ministre, dès lundi.