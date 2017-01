La veuve du tireur d'Orlando accusée d'avoir aidé son mari

OAKLAND - La veuve de l'homme qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit d'Orlando, en Floride, en juin, savait que celui-ci planifiait une attaque bien avant qu'il ne passe à l'acte, ont soutenu les procureurs mardi, alors que la femme comparaissait devant un tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.

La femme de 30 ans, Noor Salman, est accusée d'avoir aidé son mari, Omar Mateen, dans les mois qui ont précédé l'attentat, selon des documents dévoilés plusieurs heures avant sa comparution.

Arrêtée la veille, elle s'est présentée devant le juge sous haute sécurité, mardi, l'air abattu et déconcerté. Elle n'a pas enregistré de plaidoyer. Au moment qu'elle s'apprêtait à être renvoyée en prison, son regard a croisé celui de son oncle en pleurs.

Mme Salman est accusée d'avoir aidé son mari et d'avoir fourni une aide matérielle et des ressources à Daech (le groupe armé État islamique) entre avril et juin 2016.

On lui reproche également d'avoir menti et induit les policiers et la police fédérale (FBI) en erreur concernant le massacre à la boîte de nuit Pulse, le 12 juin.

Le procureur fédéral Roger Handberg a plaidé que Mme Salman savait que son mari allait commettre un attentat, mais n'a pas fourni davantage de détails et a refusé de répondre à des questions à sa sortie de l'audience.

L'oncle de l'accusée, Al Salman, a de son côté fait valoir que celle-ci était innocente et qu'elle n'avait en rien aidé son mari à orchestrer l'attaque contre la boîte de nuit fréquentée par la communauté LGBT.