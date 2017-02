La veille des Oscars, les Razzies ont récompensé le pire du cinéma (vidéos)

(98,5 FM) - Alors que le monde du cinéma est réuni à Los Angeles pour la 89e cérémonie de la remise des Oscars dimanche soir, les joyeux lurons des Razzies Awards ont célébré le pire du cinéma en 2016.

C’était la 37e cérémonie des Razzies qui souligne les plus mauvaises performances cinématographiques dans des catégories similaires aux Oscars et quelques autres, plus caustiques, qui sont propres aux Razzies.

Le documentaire Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party a remporté la palme du pire film de l’année. Ce documentaire mal fagoté prétendait révéler le vrai visage de la candidate démocrate Hillary Clinton.

Rempli d’incohérences et de faits non avérés, le film a été descendu par la majorité des critiques de cinéma même s’il a trouvé quelques échos chez les conservateurs américains dont Donald Trump qui bien sûr a encensé le film.

Le film du réalisateur Dinesh D’Souza a eu droit à trois autres récompenses; pire acteur et pire réalisateur à D’Souza lui-même et pire actrice à Becky Turner qui prétendait incarner Hillary Clinton dans certaines séquences du film.

Les autres films candidats au Razzie du pire film étaient : Batman v Superman: Dawn of Justice, Dirty Grandpa, Gods of Egypt, Independence Day: Resurgence, Zoolander No. 2

En ce qui concerne le Razzie du pire acteur, Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice, Gerard Butler / Gods of Egypt & London Has Fallen, Henry Cavill / Batman v Superman: Dawn of Justice, Robert de Niro / Dirty Grandpa, Ben Stiller / Zoolander No. 2 étaient les autres candidats.

Du côté des pires actrices, Megan Fox / Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Tyler Perry / BOO! A Medea Halloween, Julia Roberts / Mother’s Day, Naomi Watts / Divergent Series: Allegiant & Shut-In et Shailene Woodley / Divergent Series: Allegiant étaient les nominées.

Pour le pire acteur dans un second rôle la palme est allée à Jesse Eisenberg pour son interprétation de Lex Luthor dans Batman v Superman: Dawn of Justice. Chez les femmes c’est Kristen Wiig qui a remporté le Razzie pour son personnage dans Zoolander No. 2.

Quant au pire scénario le grand gagnant fut : Batman v Superman: Dawn of Justice.

Notons qu’il est assez peu fréquent que les lauréats se présentent pour recevoir leurs prix. Beau joueur, Dinesh D’Souza qui devait sentir venir le vent a envoyé des capsules vidéos humoristiques pour chacun de ses Razzies.

En 2010 Sandra Bullock, pour le film All About Steve était venu cueillir son trophée, y allant d’un numéro où elle se payait la tête des organisateurs.

Le lendemain elle remportait l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Blindside

Le discours de Sandra Bullock en 2010