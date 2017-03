MONTRÉAL - La tempête qui a commencé à s'abattre sur le territoire québécois sera «possiblement la tempête la plus importante de l'hiver».

C'est du moins ce que croit René Héroux, météorologue à Environnement Canada, parlant d'accumulations qui devraient atteindre de 15 à 40 centimètres sur l'ensemble des régions du Québec.



L'Estrie, la Beauce et les Bois-Francs seront les régions les plus touchées alors qu'une quarantaine de centimètres de neige sont attendus. Les secteurs situés plus près du fleuve, dont Montréal, Québec et la Mauricie, pourraient recevoir de 15 à 40 centimètres.



De 15 à 20 centimètres devraient tomber sur les régions plus à l'est, c'est-à-dire le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord.



Les premiers flocons ont commencé à tomber sur l'ouest du Québec en fin de matinée mardi. La tempête devrait atteindre son paroxysme en soirée mardi et dans la nuit de mardi à mercredi. De la neige intermittente est prévue dans la journée de mercredi, explique René Héroux.



Les vents seront à surveiller sur tout le Québec. Des rafales atteignant 100 km/h pourraient balayer l'est de la province. Environnement Canada a émis une série d'avertissements de neige abondante, de poudrerie et de tempête hivernale pour le sud du Québec.



René Héroux prévoit que la visibilité sera fortement réduite sur les routes, particulièrement dans la soirée de mardi et dans la nuit de mardi à mercredi.



La tempête a déjà laissé dans son sillage une vingtaine de centimètres de neige sur le sud de l'Ontario.



Les régions de Hamilton, Burlington et du Niagara ont été les plus durement touchées. Plusieurs institutions universitaires et collégiales sont fermées pour la journée, tout comme certaines écoles et garderies.