Dans la vidéo de 30 secondes intitulée The Truth Is Hard, on peut entendre des voix qui s'entremêlent qui mentionnent toutes la « vérité ».

Elle se conclut ainsi: « La vérité est dure. La vérité est difficile à trouver. La vérité est difficile à connaître. La vérité est plus importante que jamais. »