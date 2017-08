La police de Québec sur un pied d'alerte en vue des manifestations

(98,5 FM) - La ville de Québec sera le théâtre ce week-end de plusieurs manifestations dans la foulée des événements de la semaine dernière à Charlottesville, en Virginie et de l'afflux des demandeurs d'asile aux frontières.

Alors que des groupes de droite et d’extrême-droite descendront dans la rue pour dénoncer l’immigration et l’afflux de demandes du statut de réfugié, d’autres groupes veulent dénoncer le racisme et l’intolérance.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) aura pour mission d’empêcher les débordements et les affrontements violents.

David Poitras, porte-parole du SPVQ, s’est entretenu avec Catherine Gaudreault à l’émission Week-end extra, samedi matin.

Alors que la manifestation et la contre-manifestation étaient prévues pour dimanche, un autre rassemblement organisé par le groupe radical Storm Alliance s’est ajouté samedi.

«Les organisateurs de cette manifestation nous ont avisés, a raconté David Poitras. Donc il y a une collaboration avec les organisateurs. Ce n’est pas à nous de divulguer le lieu, l’heure ou l’itinéraire d’une manifestation.»

Le porte-parole du SPVQ, n’a pas voulu préciser le nombre de policiers qui seront sur le terrain pour faire face à la situation.

«C’est purement pour des raisons stratégiques, a-t-il expliqué. Par contre nous aurons l’effectif nécessaire pour encadrer les manifestations et pour assurer la sécurité, tant des manifestants que des citoyens en général de la Ville de Québec.»

En vertu du règlement de la Ville de Québec, les organisateurs d’une manifestation doivent fournir leur itinéraire.

«Manifester est un droit fondamental, affirme David Poitras. Par contre, avant de manifester vous devez mettre au courant le SPVQ, du lieu, de la date et de l’heure et s’il y a une marche, de l’itinéraire, dans le but d’assurer la sécurité des manifestants.»»

Évidemment ce genre de manifestation suscite des inquiétudes parmi la population en raison des risques de débordement. David Poitras a rappelé que plus de 100 manifestations ont lieu chaque année dans la Vieille Capital et que la grande majorité d’entre elles se déroulent dans l’ordre.

«Le risque zéro n’existe pas, admet-il toutefois. Par contre, selon les informations (confidentielles) que nous avons, les manifestations qui se tiendront aujourd’hui (samedi) et demain devraient se dérouler dans le bon ordre. Les responsables des manifestations ont été bien prévenus : aucune infraction criminelle, aucune violence, aucun vandalisme ne seront tolérés.»

Selon le policier, le dialogue demeure le meilleur moyen de prévenir les actes répréhensibles.