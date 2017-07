La police australienne déjoue un complot visant à abattre un avion

CANBERRA, Australie - La police australienne a déjoué un complot visant un avion et arrêté quatre hommes lors de raids menés dans la banlieue de Sydney, a annoncé dimanche (heure locale) le premier ministre du pays.

Malcolm Turnbull a indiqué que la sécurité avait été renforcée à l'aéroport de Sydney depuis jeudi en raison de l'existence de ce complot. Ces mesures ont ensuite été étendues à tous les aéroports du pays au cours de la nuit.



«Je peux annoncer qu'une importante opération de contre-terrorisme a eu lieu la nuit dernière pour déjouer un complot terroriste visant à abattre un avion. L’opération est toujours en cours», a-t-il déclaré.



Le commissaire de la Police fédérale australienne, Andrew Colivn, s'est montré peu disert sur les détails de l'attentat.



«Au cours des derniers jours, les autorités ont découvert des informations suggérant que des gens à Sydney planifiaient une attaque terroriste à l’aide d’un engin explosif improvisé, a-t-il expliqué. L’industrie aérienne était potentiellement une cible de cette attaque».



M. Turnbull a recommandé aux voyageurs de se présenter encore plus tôt dans les aéroports australiens en raison des mesures de sécurité supplémentaires et de réduire au maximum les bagages en cabine.



Selon le ministre de la Justice, Michael Keenan, il s'agit du 13e complot à être déjoué par la police en Australie depuis 2014. Cinq autres complots ont pu être exécutés.



«La principale menace en Australie demeure celle des loups solitaires, mais les récents événements nous prouvent qu'il existe des gens pouvant monter des complots sophistiqués, a-t-il déclaré. À la lumière de ce renseignement, il est important que tous les Australiens demeurent vigilants.»



L'opération policière a été menée conjointement par la Police fédérale australienne, la police d'État de la Nouvelle-Galles-du-Sud et l'Organisation du renseignement et de la sécurité de l'Australie. L'enquête pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours, a prévenu M. Colvin.



La chaîne de télévision Seven Network a rapporté que 40 policiers portant des masques à gaz ont mené un raid dans une maison de la banlieue de Sydney où une escouade a découvert un engin suspect.



Aucune accusation n'a été portée contre les suspects, a mentionné la police.