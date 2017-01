«La panique totale» - Une Québécoise à Fort Lauderdale

(98,5 FM) - Caroline Guertin attendait tranquillement son vol de retour pour le Canada avec son ami à l'aéroport de Fort Lauderdale, quand sa paisible journée s'est transformée en cauchemar.

« Nous étions au bar en train de prendre un verre, quand nous avons vu quatre ou cinq policiers passer en courant et hurler « Get Down! Get Down! », a-t-elle révélée, sur les ondes du 98,5 FM.

« Les gens se sont mis à courir vers la sortie. Des gens se sont carrément couchés par terre, derrière le bar, poursuit-elle. C’était assez bordélique. Cela a pris 45 minutes avant que la police vienne nous chercher. Les policiers passaient et nous disaient : « Stay down ». Éventuellement, ils sont venus nous chercher.

« Nous avons été évacués sur le tarmac. C’était le bordel. Il y avait des gants, des poussettes, des brosses à dents, des valises… Les gens avaient tout abandonné dans un état de panique totale. »