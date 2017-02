La ministre Vallée jouait-elle à Bubble Crush en plein débat?

(98,5 FM) - Le conseiller syndical de LANEQ, Me François Desroches-Lapointe a affirmé que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, avait joué à un jeu vidéo lors des débats en Chambre sur le projet de loi spéciale mettant un terme à la grève des juristes de l'État.

En entrevue avec Benoit Dutrizac mardi, le conseiller syndical et porte-parole pour Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ), Me François Desroches-Lapointe, a affirmé que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, avait joué à un jeu vidéo sur sa tablette électronique durant les débats sur le projet de loi 127.

«J’ai des membres à l’Assemblée qui ont été témoins d’une scène totalement désolante. Je viens de recevoir un courriel justement et je vous en cite un extrait. On me dit: “Quelques minutes plus tard, elle a empoigné son Ipad et s’est mise à jouer à un jeu qui ressemblait en tout point de vue à Bubble Crush. C’était pendant l’allocution d’Éric Caire qui a ensuite été suivie de celle de Robert Poëti. Je suis convaincu de ce que j’ai vu. J’en suis profondément déçu et dégoûté.”

«On parle donc de la ministre de la Justice, qui en plein débat en chambre, au salon bleu, un débat important sur les juristes, elle sait que les juristes sont là en haut... Il y a des gens de notre groupe toute la nuit et elle joue à des jeux vidéo. C’est complètement inacceptable», a-t-il dénoncé.

Loi spéciale dénoncée

Il va sans dire que les 1100 juristes de l'État en grève depuis 19 semaines qui devront rentrer au boulot mercredi matin à la suite de cette loi spéciale adoptée dans la nuit de lundi à mardi ne fait pas l'affaire des grévistes.

«C’est un coup de massue. Au cours des dernières semaines, le gouvernement nous avait dit que ce n’était pas du tout dans ses cartons. Et là, on nous sort cette carte-là», a dit le syndicaliste.

Qu'est-ce que Bubble Crush?

Le chroniqueur techno, Mathieu Roy, a profité de l'incident pour parler de ce jeu avec Paul Houde.

«C’est un jeu casse-tête, de réflexion, de concentration qui est comme Candy Crush. Pour le jeu de Bubble Crush, on doit lier ensemble des bulles de même couleur. Et plus on en relie, plus on en fait exploser et ça, c’est payant en termes de points.

«Ç’aurait pu être Bubbles Crush, Bubble World, Bubble World Crush, Bubble Pop ... ce sont toutes des déclinaisons du même jeu. Il y en a des centaines», a-t-il expliqué.