La Corée du Sud accuse la Corée du Nord de tirs de missiles

SÉOUL, Corée, République de - L'armée sud-coréenne accuse la Corée du Nord d'avoir lancé «plusieurs» missiles balistiques interdits qui ont franchi une distance d'environ 1000 kilomètres avant de tomber au large de la côte est du pays communiste.

Ce récent test pourrait être une réaction de Pyongyang à l'intense exercice militaire mené conjointement par la Corée du Sud et les États-Unis.



On ignore exactement le type et le nombre de missiles qui ont été lancés. La Corée du Nord a testé une série de missiles de différentes portées au cours des derniers mois. Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un veut doter son pays d'un programme nucléaire et balistique afin, dit-il, dissuader les États-Unis et la Corée du Sud voisine de l'attaquer.



Le chef d'État-major du commandement du sud a déclaré, par voie de communiqué, que le lancement avait été effectué dans la région de Tongchang, dans la province de Pyongan du Nord. L'endroit abrite les installations qui ont mené les tests de missiles de longue portée, pourtant interdits, au cours des dernières années.



La Corée du Nord dénonce les exercices militaires conjoints qui s'étendront jusqu'à la fin du mois d'avril. La semaine dernière, un porte-parole non identifié de l'État-major de l'Armée du peuple nord-coréen avait annoncé que la réaction de son pays serait la dure jamais déclenchée, mais avait refusé d'en dire plus sur ce sujet.



Le pays communiste avait lancé un nouveau missile à portée intermédiaire en février et mené deux tests nucléaires l'an dernier. Plusieurs pays s'inquiètent aussi que la Corée du Nord mène des tests sur des missiles balistiques intercontinentaux qui pourraient atteindre les côtes américaines un jour.



Plus de 28 000 militaires américains sont déployés en Corée du Sud afin de défendre ce pays contre une possible invasion de son voisin du nord.