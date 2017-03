La Carpe asiatique a envahi le fleuve Saint-Laurent

(Cogeco Nouvelles) On craignait sa présence et elle est maintenant confirmée : La carpe asiatique nage désormais dans le fleuve Saint-Laurent. Elle menace d'ores et déjà les principaux cours d'eau du sud du Québec, qui risquent d'être envahis par cette espèce qui a provoqué des ravages aux États-Unis. Entrevue avec Véronik de la Chenelière, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Le gouvernement du Québec a confirmé mardi que la carpe de roseau, l’une des quatre espèces de carpes asiatiques (les autres sont la carpe à grosse tête, la carpe argentée et la carpe noire), a été découverte à 16 endroits le long du fleuve Saint-Laurent. En effet, sur 110 échantillons prélevés dans le fleuve, du lac Saint-François jusqu'au lac Saint-Pierre, 16 endroits ont été positivement identifiés.

La présence de la carpe asiatique a été scientifiquement confirmée grâce à des analyses d'ADN environnementales.

On savait déjà que la carpe asiatique était arrivée dans les eaux du Saint-Laurent. À vrai dire, on avait répertorié un spécimen l'an passé: des pêcheurs commerciaux de Lanoraie, dans Lanaudière, avaient trouvé une carpe de roseau dans leurs filets. Cependant, les autorités ne savaient pas que l'espèce s'était répandue aussi rapidement dans le fleuve.

«Parmi les caractéristiques exceptionnelles de ces quatre espèces, on retient d’abord la taille gigantesque que le poisson peut atteindre, a dit Véronik de la Chenelière sur nos ondes, dimanche matin. On parle de 1,25 mètre de longueur. Le poisson peut peser jusqu’à trente kilos. Son taux de croissance est très rapide. En plus, sa fécondité est phénoménale.»

Photos: La carpe de roseau / site internet du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

Un séjour aux États-Unis

La carpe de roseau aurait d’abord fait des ravages dans le fleuve Mississippi, aux États-Unis, avant de traverser les Grands Lacs, puis continué sa route jusqu’au Québec, où sa présence serait considérée comme étendue.

«Elle a un impact très important sur les écosystèmes. On parle de bouleversement de la chaîne alimentaire. Dans certains endroits [en Amérique], ces quatre espèces représentent 90 % de la biomasse de poisson. C’est énorme. Ça signifie qu’il ne reste à peu près plus de place pour les autres espèces de poissons dans ces milieux.»

Dans un récent article de La Presse, on pouvait lire ceci: «l’espèce est déjà présente dans le secteur de Montréal, mais aussi à différents endroits situés en aval, soit de Repentigny jusqu’à la tête du lac Saint-Pierre. La carpe a même été détectée dans la rivière Richelieu et la rivière Saint-François.»

Aux États-Unis, on a pris des moyens considérables pour diminuer son impact depuis des années. Or, rien ne semble freiner cette espèce très envahissante.

La Carpe de roseau est une espèce de poisson qui se trouve en Asie, mais qui a été également introduite par l'homme dans d'autres pays. Elle peut effectivement se révéler très invasive, comme les autres carpes asiatiques.

«Ce sont des espèces exotiques, a indiqué Véronik de la Chenelière. Elles ne vivaient pas naturellement dans nos milieux. Elles ont été d’abord importées afin de servir de poisson-contrôle dans des étangs d’aquaculture. Une fois échappées de ces étendues confinées (en raison de déversement de bassin ou encore d'inondation), elles ont trouvé des habitats propices à leur développement. En outre, elles n’avaient pratiquement aucun prédateur. Elles pouvaient donc faire les ravages documentés au cours des dernières décennies.»