La «bataille des toilettes» fait toujours rage en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord - Les législateurs de la Caroline du Nord ne sont pas parvenus, mercredi soir, à abroger la loi connue sous le nom «HB2» qui interdit aux personnes trans d'utiliser certaines toilettes correspondant au genre auquel elles s'identifient.

Les membres de l'Assemblée générale de l'État avaient été convoqués pour une session spéciale neuf mois après l'adoption de cette loi jugée discriminatoire, qui a mené à des boycottages, des sanctions économiques de même qu'à l'annulation de concerts et d'événements sportifs.

La disposition de la loi ayant déclenché ce tollé oblige les personnes transgenres à utiliser les toilettes de plusieurs édifices publics selon le sexe inscrit sur leur certificat de naissance.

HB2 avait été adopté en réaction au vaste décret anti-discrimination de la ville de Charlotte, qui permettait

explicitement aux personnes trans de se rendre aux toilettes de leur choix.

Pendant plusieurs mois, les élus républicains ont martelé qu'ils réexamineraient HB2 uniquement si la ville de Charlotte abrogeait d'abord ce décret. Ils arguent qu'il s'agit d'une question de sécurité et d'intimité.

Le gouverneur désigné, le démocrate Roy Cooper, a convaincu le conseil municipal de Charlotte d'obtempérer plus tôt cette semaine, menant à la convocation de l'Assemblée générale mercredi.

Or, les discussions ont achoppé après que les républicains eurent exigé un moratoire de six mois pour de tels décrets municipaux en ce qui a trait à la communauté gaie, lesbienne, bisexuelle et trans (LGBT).

«Ça ne faisait pas partie de l'entente, s'est indigné le sénateur démocrate Jeff Jackson. Ce projet de loi contrevient à l'entente. Charlotte n'aurait pas abrogé son décret avec une telle entente.»

La loi constituait, jusqu'à un certain degré, un référendum sur le gouverneur sortant, le républicain Pat McCrory.

Devenu porte-étendard de HB2 sur le plan national, il a perdu par quelque 10 000 voix, alors que les candidats républicains au Sénat et à la Maison-Blanche ont tous deux remporté la Caroline du Nord avec aisance.