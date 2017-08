L'activité humaine aurait provoqué la mort des baleines noires

Une baleine noire prise dans du cordage et une bouée appartenant à un filet de pêche./Photo: Bryant Anderson/NOAA Fisheries MMHSRP via AP

(98,5 FM) - Des scientifiques craignent une catastrophe à la suite de la mort de plusieurs spécimens de baleines noires au cours des dernières semaines.

Une dizaine de carcasses ont été trouvées sur la côte Est canadienne. La première carcasse a été découverte, flottant à la dérive, le 7 juin.



On ignore pourquoi les baleines noires meurent dans le golfe du Saint-Laurent depuis le début de l'été. On ne peut pas expliquer non plus pourquoi ces mammifères marins se retrouvent en si grand nombre dans le golfe du Saint-Laurent.

La situation est très préoccupante pour cette espèce en voie de disparition, il n'y aurait aujourd'hui qu'un peu plus de 500 baleines noires sur la planète.



En entrevue avec l’animateur Louis Lacroix, vendredi matin, le président directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud a expliqué quelle est l'hypothèse privilégiée pour expliquer le phénomène.

«Notre crainte que ce soit l'activité humaine est de plus en plus palpable. On doit néanmoins attendre la fin de l'investigation. On aura des résultats du gouvernement fédéral, en septembre. Au début de l'épisode, on a presque souhaité que ce soit causé par une biotoxine, parce que ce serait un phénomène naturel.»