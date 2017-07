Justin Bieber blesse un paparazzi avec sa camionnette (vidéos)

(Cogeco Nouvelles) - Le chanteur Justin Bieber a accidentellement heurté un photographe avec sa camionnette, mercredi soir, à Beverly Hills.

Après avoir annoncé lundi qu'il mettait fin abruptement à sa tournée mondiale, Justin Bieber fait de nouveau la manchette.

Mercredi soir, alors qu'il quittait un événement organisé à la «City Church» au Théâtre Saban à Beverly Hills, le jeune chanteur canadien est monté dans sa camionnette Ford 250 de type «monster truck» sous les flashs de caméras de plusieurs paparazzis qui entouraient son véhicule.

Après avoir parti le moteur de son véhicule, le chanteur a démarré assez rapidement et a heurté un photographe de 57 ans. Le véhicule s'est alors immobilisé et des paparazzis ont crié à la vedette de ne pas repartir pour ne pas écraser l'homme qui était étendu au sol, très près de la roue avant droite du véhicule.

Justin Bieber est immédiatement sorti de sa camionnette et a semblé surpris quand il a vu l'homme au sol. Il s'est approché de lui et lui a demandé s'il était ok.

«Je n'ai pas fait exprès. Vous étiez tous devant moi. C'est vraiment difficile de conduire quand vous êtes tous devant moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour ce gars», a-t-il dit aux paparazzis qui continuaient de filmer la scène.

«Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider», a-t-il demandé à l'homme blessé qui se tenait la jambe droite.

L'homme a alors dit: «C'était un accident».

Les policiers et les ambulanciers sont alors arrivés et ont pris l'homme blessé en charge. Un policier a également demandé au chanteur de le suivre à l'intérieur de l'édifice pour prendre sa déposition.

Selon le Los Angeles Times, le photographe a été hospitalisé avec des blessures qui ne mettant pas sa vie en danger et que Justin Bieber a complètement coopéré avec les policiers.

Il semblerait que Justin Bieber venait d'assister à un service religieux.

