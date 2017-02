«J'invente rien» -Luc Dionne, auteur de «District 31»

(98,5 FM) - L'auteur de la série policière à succès à la télé québécoise, «District 31», Luc Dionne, a l'air d'un devin alors que la fiction semble rejoindre la réalité de pratiques pour le moins douteuses au Service de Police de la ville de Montréal.

Des allégations de fabrication d'éléments de preuve secouent en effet le SPVM alors que des policiers ont levé le voile sur la présumée corruption au sein du corps policier.

Dans la série télé, on a vu et on verra au cours des prochaines semaines comment les policiers peuvent parfois errer quand il est question de payer pour obtenir des informations du monde interlope.

«Je n’invente rien. Ça fait 25 ans que j’écris sur des affaires de police, confiait Luc Dionne à Paul Arcand, ce matin au 98,5 FM. Les gens nous parlent. Je ne suis pas plus smatte que personne. Moi, je peux être capable de prendre ça et mettre ça dans une fiction et rendre ça le plus plausible possible. Des luttes de clan, ça dure depuis des lunes au SPVM.»

Le chef du SPVM, Philippe Pichet ne pouvait toutefois admettre ce fait, hier en entrevue, toujours au 98,5 FM.

L'exemple de Benoit Roberge

«Des gros noms se promènent en liberté et ils sont protégés parce qu’ils sont du bon bord. Une gang à l’état-major protège des enquêteurs et vice-versa», lance d'emblée Luc Dionne. Ben Roberge, ça fait dix ans qu’on me racontait ça. On attendait quoi.

L'ex-enquêteur au crime organisé du SPVM, Benoit Roberge a vendu des informations aux Hells Angels et a finalement été condamné à la prison.

«Je ne suis qu’un auteur de télé et moi je savais ça. Imagine comment ça pouvait circuler à l’interne... On protège l’image et l’intégrité d’une institution, mais il y a des limites.»