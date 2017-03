«Il y a beaucoup d'improvisation dans cette Maison-Blanche» (vidéo)

(98,5 FM) - Voulant obtenir une explication concernant les Canadiens qui détiennent un passeport valide et qui se font tout de même refouler à la frontière américaine, le correspondant de TVA Nouvelles à Washington, Richard Latendresse s'est adressé en vain au porte-parole de l'administration de Donald Trump, Sean Spicer.

En février, il y a d’abord eu l’athlète québécois Yassine Aber qui est membre du groupe d'athlétisme du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke qui s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis alors qu’il se rendait avec ses coéquipiers à une compétition à Boston.

Puis en mars, une Torontoise, Manpreet Kooner, dont les parents sont Indiens n’a pas traversé la frontière pour se rendre dans un spa américain.

Voulant questionner la Maison-Blanche à ce sujet, Richard Latendresse a posé une question au porte-parole de l’administration de Donald Trump, Sean Spicer.

«Comment expliquez-vous que des Canadiens avec un passeport valide soient bloqués à la frontière?», a demandé Richard Latendresse.

«Je ne suis pas au courant, vous devriez vous adresser au secrétaire de la Sécurité intérieure», a répondu M. Spicer.

Lorsque le correspondant l’a relancé, le porte-parole l’a de nouveau référé au département de la Sécurité intérieure.

