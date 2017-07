(98,5 FM) - En voilà un qui pourrait bien aller acheter un billet de loterie aujourd'hui.

Un pêcheur du New Hampshire a effet pris un homard bleu. Les chances d'en retrouver un dans ses filets serait d'une sur deux millions.

New Hampshire lobsterman catches rare blue lobster, the odds of which are estimated to be 1 in 2 million. https://t.co/AFpzxC4qoq pic.twitter.com/ku4F2DPQ3C