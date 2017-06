«Il ne nous voulait pas vraiment dans sa vie» - Jacques Villeneuve

(98,5 Sports) - L'ancien champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve est à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Collaborateur au 98,5 Sports pour la Formule 1 depuis le début de la saison, Villeneuve s'est confié à Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Cela fait déjà 20 ans qu’il a été sacré champion sur le circuit de Jerez en Espagne.

«J’ai l’impression d’avoir gagné hier, a-t-il dit. Ces vingt années ont passé très vite. On se souvient de tout ce qui est marquant, surtout ce qui est positif.»

S’il reconnaît que la passion des amateurs à son endroit lui donnait de l’énergie, il admet toutefois que venir courir le Grand Prix à Montréal avait aussi son lot d’inconvénients. La demande médiatique à son endroit était parfois lourde à gérer.

«Montréal, c’était un peu plus stressant que les autres, parce qu’il y en avait tellement à faire, se souvient Jacques Villeneuve. Ce n’est pas les entrevues elles-mêmes qui étaient stressantes, c’est le temps que ça prenait et le peu de temps qui restait pour relaxer et se concentrer sur la course.»

Il reconnaît que pendant les week-ends de course, il n’était pas nécessairement le plus affable des pilotes.

«Je n’étais pas là pour être gentil, assure-t-il. J’étais là pour gagner des courses.»

Évidemment on ne peut parler de la vie de Jacques Villeneuve sans évoquer son père Gilles, mort en piste et icône de son sport.

S’il a peu de souvenirs réels de son père, parti alors qu’il avait 11 ans, il se souvient toutefois des ballades en pick-up, des moments un peu fous alors qu’il pouvait partager avec Gilles des moments à lui.

«Ce qui était très rare parce qu’il ne nous voulait pas vraiment dans sa vie, a-t-il déclaré. Ma mère de temps en temps le forçait de m’amener avec lui pour que je puisse partager quelques moments. C’est ce dont je me souviens.»

Jacques, qui lui aussi a connu la vie de pilote automobile d’élite estime que son père était toujours dans sa bulle, tant dans le contexte de la compétition que dans sa vie de famille.

Par ailleurs Jacques Villeneuve croit qu’il a certainement hérité de son père un certain tempérament qui le poussait à vouloir repousser les limites pour atteindre la victoire.

«En le voyant avec l’amour du risque, la prise du risque et le respect des autres et pourquoi il prenait des risques. C’était sûrement pour se surpasser, pour être meilleur que les autres et que ça ramenait une énorme fierté, ça c’est une grande partie de mon éducation, reconnaît-il.»

Lorsque Jacques a commencé à connaître du succès, beaucoup de gens ont cru que Jacques ne voulait parler de son père parce qu’il ne l’aimait pas. Ce qui fut un grand malentendu.

«Tout de suite ce que les gens voulaient voir, c’était la continuité de Gilles, il voulait voir un deuxième Gilles, a-t-il expliqué. On me disait, tu fais ça pour continuer ce que ton père a fait. Et je disais, non je fais ça parce que j’aime ça, je le fais pour moi. Les gens n’entendaient pas la réponse qu’ils souhaitaient. C’est devenu plus facile de dire, je ne veux pas en parler.»

Autre personnage qui a été important dans la vie de Jacques Villeneuve, Greg Pollock, qui fut un gérant, un mentor et même selon son expression «un père par procuration.»

Si les premières années de son association avec Pollock furent fructueuses et heureuses, les choses se sont gâtées plus tard lorsque Villeneuve a atteint le sommet de la Formule 1.

«C’est parti un peu en folie, lorsqu’il n’a plus eu envie d’être un gérant de pilote, se souvient Villeneuve. Ça lui est monté à la tête quand il est devenu un patron d’écurie et là c’était devenu difficile pour lui de revenir les pieds sur terre.»

Finalement en ce qui concerne son oncle Jaques, il estime que cela n’est pas un sujet de conversation.

«Il était très présent quand on était jeune, mais après nos vies sont parties dans des directions complètement différentes, tout simplement, a-t-il dit sur la question.»