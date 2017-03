«Il n'y a pas assez de problèmes au gouvernement du Québec pour s'occuper des vraies affaires?»

On en parle en ondes : Entrevue avec Fatima Houda-Pepin (13:21) Publié le lundi 13 mars 2017 dans Dutrizac Avec Benoît Dutrizac

(98,5 FM) - Au coeur d'une caricature controversée, Fatima Houda-Pépin a réitéré l'importance de la liberté d'expression dans notre société. Elle s'est toutefois indignée des actions prises par le cabinet du premier ministre du Québec.

Même si elle admet avoir été un peu affectée par la caricature lorsqu’elle l’a vue la première fois trouvant qu’elle «n’était pas élégante à son égard», Madame Houda-Pépin n’aurait jamais pensé appeler la direction du Courrier du Sud pour la faire retirer.

«On peut être touchée dans nos sensibilités, mais ce n’est pas une raison pour moi de me plaindre à quiconque. Je considère la liberté d’expression comme fondamentale», a- t-elle dit en entrevue avec Benoit Dutrizac, lundi midi.

Mais ce qui irrite surtout l’ancienne députée de La Pinière et première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec, c’est le rôle joué par le premier ministre Philippe Couillard et son cabinet quant au retrait de la caricature.

«Qu’est-ce que le cabinet du premier ministre a à s’occuper d’une caricature dans un journal local? Il n’y a pas assez de problèmes au gouvernement du Québec, dans le système de santé, dans le système de l’éducation pour s’occuper des vraies affaires comme il dit? Ils sont rendus à se rabattre sur un caricaturiste?», a déploré la politicologue.

Couillard a-t-il menti?

Lundi matin, Madame Houda-Pépin a affirmé sur Twitter que le premier ministre Philippe Couillard a menti au sujet de sa non-responsabilité concernant le retrait de la caricature.

«J’ai été informée qu’ils ont reçu l’appel de Couillard et on m’a informée aussi que c’est suite à cet appel et sa plainte qu’ils ont trouvé que la caricature était de mauvais goût. Je trouve ça épouvantable que le cabinet du premier ministre appelle l’éditeur d’un journal pour se plaindre d’une caricature.»