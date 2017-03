(98,5 FM) - Depuis quatre ans, «Gilles» est un fonctionnaire de l'État payé à ne rien faire. Son salaire pour attendre que le temps passe? 130 000 dollars, rien de moins!

Dans une chronique publiée mardi dans La Presse +, Patrick Lagacé a raconté l’histoire de «Gilles», ce fonctionnaire de l’État qui a vu son poste être aboli après une réorganisation au sein de son ministère.

Depuis quatre ans, «Gilles» a un bureau, un titre, un salaire annuel de 130 000 dollars, mais aucun dossier ne lui est confié. Durant ces années, il a tenté de changer sa situation, mais en vain.

«Si je voulais, je pourrais facilement dire : ‘’je passe mon temps chez moi’’. Au plan éthique, ça n’a pas de sens, mais au plan humain non plus. Je ne peux pas rester dans cette situation-là », a-t-il confié à Paul Houde.

Malgré qu’il soit «tabletté», «Gilles» continue de se rendre quotidiennement au boulot avec l’espoir qu’on lui confie enfin un dossier.

«J’ai toujours un espoir que quelqu’un va dire que ça n’a pas de sens. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Je vois mes collègues surchargés.

«Je n’ai jamais imaginé que cela arriverait au cours de ma carrière, car j’ai toujours bien fait mon travail.»

Le club MED

Bien qu’outré, Bernard Drainville n’est pas surpris d’entendre l’histoire de «Gilles». Selon le chroniqueur politique et ancien député, il est temps de se poser de sérieuses questions.

«Certaines personnes ne m’aimeront pas, mais je crois qu’il est temps de remettre en question la sécurité d’emploi dans la fonction publique. Ce n’est pas première histoire d’horreur qu’on entend. Il y a le club MED, le club des Mis En Disponibilité. Il y a un certain nombre de cadres et de hauts fonctionnaires qui se retrouvent là, comme Gilles, et dans certains cas, on n’a pas d’ouvrage à leur donner. Est-ce que la sécurité d’emploi est encore adaptée au temps présent?», a-t-il questionné en entrevue avec Paul Houde.

Bernard Drainville a rappelé que la sécurité d’emploi avait été instaurée pour ne pas que la fonction publique soit politisée.

«Dans le temps de Duplessis, c’était un parking pour les fonctionnaires de la bonne allégeance. Avec une fonction publique de 57 000 fonctionnaires à temps complet, dans le monde d’aujourd’hui, est-ce qu’on a encore besoin de ça?»

Si la réponse est affirmative, Drainville suggère de leur offrir des emplois à contrat de deux, trois ou quatre ans et de réévaluer leur pertinence au terme du contrat.