«Ici, on compare la situation avec les incendies de 2003» - Carl Palin, pompier forestier

(98,5 FM) - Les feux de forêt continuent de faire rage en Colombie-Britannique. Environ 40 000 personnes ont été évacuées au cours de la dernière semaine.

Le Québécois Carl Palin est pompier forestier. Il se trouve présentement dans le secteur de Big Lake, au nord de Williams Lake, une ville qui a déjà été évacuée.

M. Palin est planteur d’arbres en Colombie-Britannique, mais la compagnie qui l’emploie offre aussi ses services à la province pour offrir des pompiers forestiers à l’effort.

« Ici, on compare la situation présente avec les incendies de 2003, quand les feux avaient touché des villes importantes comme Kelowna. Les gens plus âgés partagent des souvenirs de l’époque. Ça c’est déjà vu, mais c’est très peu commun. »

D’ordinaire, les pompiers travaillent de 12 à 15 heures sur des sites désignés par des spécialistes des feux de forêt.

« Il y a une énorme emphase sur la sécurité. À commencer par nous-mêmes. Ça fait six jours que je suis ici et je ne me suis jamais senti en danger. Ce que je trouve le plus difficile, c’est l’aspect émotionnel.

« Quand on est dans une région qui reçoit l’ordre d’évacuer et que nous sommes avec des gens qui y vivent. Ils sont sous le choc. C’est quand même difficile. »

Écoutez l’entrevue intégrale…