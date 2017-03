Guerre à Mossoul, en Irak : «Un combat hallucinant»

Un garçon conduit son vélo devant des maisons et des voitures complètement détruites, dans un quartier récemment libéré par les forces irakiennes, dimanche./Photo: AP, Felipe Dana

(98,5 FM) - D'intenses combats se sont déroulés dimanche dans la partie ouest de Mossoul où les forces irakiennes tentaient de briser les lignes de défense du groupe État islamique (EI ou Daesh), tout près de la vieille ville. Notre collaborateur Régis Le Sommier, directeur-adjoint de Paris-Match, a passé cinq jours dans la région et a été témoin de ces terribles affrontements.

Ce secteur de la ville de Mossoul est un objectif stratégique pour la reprise de la métropole du nord aux djihadistes. Selon l’Agence France-Presse (AFP), la vieille ville est un dédale de ruelles dont la configuration et la densité de la population rendent difficile la progression des forces de sécurité irakiennes.

«On a couvert plusieurs missions [journalistiques] du genre, a affirmé Le Sommier, dimanche. Nous avons [accompagné les soldats] durant neuf heures. Ils ont finalement réussi à prendre le carré d’un quartier. Les djihadistes se sont battus jusqu’au bout. Cinq d’entre eux ont été tués. Quant à l’unité irakienne avec laquelle j’étais, elle a eu dix blessés et trois véhicules brûlés. C’était un combat hallucinant impliquant toutes les armes possibles et imaginables.»

«Le contexte est terrible, a-t-il poursuivi. Les combats se passent dans la ville, chez les gens. Ça tire de partout. Pendant ce temps, les familles sont terrées dans une pièce jusqu’à ce que la mitraille cesse.»

Photo: AP

Au cœur de ce secteur se trouve la mosquée Al-Nouri, où le chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi avait fait en juillet 2014 son unique apparition publique, quelques jours après la proclamation de son califat sur les larges territoires conquis en Syrie et en Irak.

«L’État islamique a des ressources encore, dont des combattants très déterminés, a indiqué Le Sommier. Mais, ils ont beaucoup reculé sur le terrain. Son territoire s’est réduit de 50% en un an, en Irak. Pour parler plus particulièrement de Mossoul, la police fédérale irakienne est quelques centaines de mètres de la mosquée dans laquelle Abou Bakr al-Baghdadi a proclamé le califat. Si cette mosquée tombe, ce sera symboliquement un échec pour l’EI. On peut considérer que le groupe armé s’en va vers une chute en Irak.»

De la fumée noire émanait justement du secteur, alors que des hélicoptères survolaient l'endroit. Au moins deux nuages en forme de champignon pouvaient être aperçus du lieu où il y aurait eu des explosions de voitures piégées.

Depuis environ deux ans, les forces irakiennes et kurdes syriennes ont réalisé des avancées constantes contre Daech avec l'aide d'une campagne aérienne dirigée par les États-Unis, reprenant le contrôle d'un certain nombre de villes et de villages.

L'Irak a lancé une opération d'envergure en octobre pour reprendre Mossoul, la deuxième ville en importance. Les forces irakiennes avaient déclaré Mossoul «complètement libérée» en janvier, et sont désormais embarquées dans un combat féroce pour la portion ouest la plus densément peuplée de la ville.

Le calife al-Baghdadi n’est d’ailleurs plus à Mossoul. Aux dires de Régis Le Sommier, le chef de Daesh a déjà quitté la région sentant que la défaite des siens était proche. Cela dit, il aurait incité ses soldats de l’État islamique à lutter jusqu’à la fin.

Pendant les combats entre l'EI et les forces irakiennes, des civils fuient le secteur situé dans l'ouest de Mossoul. Notons que 750 habitants ont été tués ou blessés lors du premier mois impliquant l'offensive des soldats irakiens. Photo: AP, Felipe Dana

(Avec l’Agence France-Presse et L'AP)