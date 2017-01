France: ce sera Benoit Hamon contre Manuel Walls (vidéo)

(98,5 FM) - L'ex-ministre du gouvernement Benoit Hamon termine au premier rang du premier tour de la primaire de gauche, en France, en vue de l'élection du président de la République au mois d'avril.

Hamon qui avait successivement occupé les postes de ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la Consommation, a obtenu 36% des votes.

L’ex-premier ministre, Manuel Valls, qui avait été précédemment ministre de l’Intérieur a fini deuxième avec 31,4% des suffrages. Arnaud Montebourg qui fut ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique a prit le troisième rang à 18,7% des votes.

Les quatre autres candidats, dont l’ancien ministre de l’Éducation nationale, Vincent Peillon ont fait moins de 10% des suffrages exprimés.

Dans son allocution dans laquelle il a pris acte du résultat, Arnaud Montebourg a affirmé fermement son ralliement à son collègue Benoit Hamon avec qui il avait été exclu du gouvernement par le président de la République François Hollande et le premier ministre Manuel Valls.

Les deux hommes avaient émis des critiques très sévères sur la politique économique et étrangère du gouvernement.

L’alliance des deux dissidents rendra le deuxième tour très difficile pour Valls, considéré par de nombreux socialistes comme étant trop libéral sur le plan économique.

Le deuxième tour qui se tiendra dimanche prochain opposera donc Benoit Hamon et Manuel Valls. Le gagnant représentera le courant socialiste de la gauche française, face à François Fillon candidat de la droite, Marine Le Pen de l'extême droite et Jean-Luc Melanchon, du mouvement «France insoumise».