Formule E: «Les résidents sont pris en otage depuis deux mois» - Valérie Plante

Le maire de Montréal Denis Coderre a rejeté en bloc à son retour de vacances l'ensemble des critiques à l'endroit du grand prix de Formule E, la course de voitures électriques qui mobilise et paralyse une partie du centre-ville.

M. Coderre se dit toujours convaincu que l'événement sera un succès et que ce n'est qu'une minorité qui manifeste son mécontentement. Il fait valoir que les quelque 1140 résidants et les 25 commerçants enclavés par le circuit ont été rencontrés depuis le mois de février et que « la vaste majorité de ces gens-là sont très heureux ».

Une position qui n'est pas certes pas partagée par Valérie Plante, la chef de Projet Montréal, l'opposition officielle à l'hôtel de ville.

« On sentait la grogne venir depuis plusieurs mois, a assuré Madame Plante au micro de Mahtieu Beaumont, au 98,5 FM. Il ne faut pas oublier les résidents qui sont pris en otage depuis deux mois. À cause de l'asphaltage sur Réné-Lévesque, à cause du bruit 24 heures sur 24. Maintenant, ce sont les échafaudages et les clôtures. »

Pas à Gilles-Villeneuve

M. Coderre soutient que Montréal ne pouvait pas utiliser le circuit Gilles-Villeneuve car celui-ci aurait exigé des dizaines de millions de dollars d'investissement pour être mis aux normes de la Formule électrique.



Il défend l'acquisition au coût de 7,5 millions $ de murets de ciment en soulignant que ceux-ci doivent servir durant au moins six ans pour la Formule E, et qu'ils serviront également à des fins de sécurité lors de grands événements. Il ajoute que les nouveaux murets remplaceront aussi éventuellement les murets actuels du circuit de Formule 1 et que ces derniers étaient trop vieux pour prendre le risque de les déplacer sur le circuit urbain.

Tout en reconnaissant que tout n'est pas parfait, Denis Coderre a demandé que l'on donne une chance à l'événement, qui en est à sa première édition. Il soutient que la vente de billets va bon train, malgré l'absence de données publiques à ce sujet.



Mais surtout, le maire a longuement insisté sur le fait que Montréal ne pouvait absolument pas laisser passer un tel événement parce que celui-ci représente une vitrine sur la métropole et une ouverture sur des nouveaux investissements dans la recherche et le développement axés sur l'électrification des transports et les énergies renouvelables.

(Avec La Presse canadienne)