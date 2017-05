Festival de Cannes: polémique à propos de deux films de Netflix

Un extrait du film «Okja», du Sud-Coréen Bong Joon-ho/Photo: Jae Hyuk Lee/Netflix via AP

(98,5 FM) - Deux films distribués sous la bannière Netflix ont créé un simili scandale au Festival de Cannes.

Pour la première fois de sa jeune existence, Netflix devait présenter deux longs métrages sur la Croisette.

Vendredi 19 mai, le film Okja du Sud-Coréen Bong Joon-ho a été présenté en compétition au festival de Cannes. Comble de malheur, on a projeté le film dans le mauvais format, ce qui a rendu très mal à l’aise les membres du jury, tout comme les organisateurs de l’événement.

The Meyerowitz Stories de l'Américain Noah Baumbach sera quant à lui présenté demain.

C'est la première fois que le plus grand festival du monde présente des films financés par le site américain.

La polémique est née parce que ces films produits par Netflix ne seront pas présentés en salles à la suite de sa participation au festival. Ces productions sont réservées à ses abonnés. Certains jurés ont même manifesté leur inconfort à se prononcer sur la qualité d’un film qui ne sera jamais diffusé dans une salle de cinéma.

Rappelons que Netflix a déjà présenté Beasts Of No Nation, à Venise en 2015.

Netflix a par ailleurs remporté le grand prix à Sundance, en 2017, grâce à son film I Don't Feel At Home In This World Anymore.

